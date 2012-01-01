L’Equipe: «Динамо» может подписать защитника «Нима» Ландре летом 2021 года

Посмотрел на стоимость игроков НИМа. Динамовцы ,за 50 лямов вы можете всю команду купить ! Только вот они идут на 13 месте , вас не смущает ?
«Динамо» проявляет интерес к центральному защитнику «Нима» Лоику Ландре.
Московский клуб не намерен проводить сделку в это трансферное окно и попытается заполучить игрока летом 2021 года, когда у него истечет контракт с «Нимом». В январе 28-летний Ландре вступит в переговоры с «Динамо» о переходе в команду на правах свободного агента.
- Ландре – воспитанник «ПСЖ».
- В текущем сезоне Лиги 1 Лоик провел шесть матчей.