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    L’Equipe: «Динамо» может подписать защитника «Нима» Ландре летом 2021 года

    «Динамо» проявляет интерес к центральному защитнику «Нима» Лоику Ландре.

    Московский клуб не намерен проводить сделку в это трансферное окно и попытается заполучить игрока летом 2021 года, когда у него истечет контракт с «Нимом». В январе 28-летний Ландре вступит в переговоры с «Динамо» о переходе в команду на правах свободного агента.

    • Ландре – воспитанник «ПСЖ».
    • В текущем сезоне Лиги 1 Лоик провел шесть матчей.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5411

      Alekxei Z. 1 час назад

      Посмотрел на стоимость игроков НИМа. Динамовцы ,за 50 лямов вы можете всю команду купить ! Только вот они идут на 13 месте , вас не смущает ?

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