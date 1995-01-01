Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопросы об игре полузащитника Александра Головина.

    • Россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Нимом» (4:3).
    • После восстановления от травмы хавбек забил четыре мяча и сделал три ассиста в семи встречах.

    – Как вам выступление Головина? Выдающийся матч?

    – Он фантастический игрок, я очень рад победе и за него. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок.

    Он невероятно хорошо бьет по воротам, это правда, но также отлично пасует. Головин – лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений.

    – Вы даете ему все больше игрового времени.

    – Важно, чтобы он возвращался постепенно после серьезной травмы. Мы очень осторожны.

    «Король голов Головин». «Монако» – о хет-трике россиянина

    Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

    Агент Головина – о хет-трике в ворота «Нима»: «Монегасская народная мудрость: «Головин – всему Головин!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82470
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru