Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопросы об игре полузащитника Александра Головина.

Россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Нимом» (4:3).

После восстановления от травмы хавбек забил четыре мяча и сделал три ассиста в семи встречах.

– Как вам выступление Головина? Выдающийся матч?

– Он фантастический игрок, я очень рад победе и за него. Это был его первый выход в старте за долгое время. Он топ-игрок.

Он невероятно хорошо бьет по воротам, это правда, но также отлично пасует. Головин – лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений.

– Вы даете ему все больше игрового времени.

– Важно, чтобы он возвращался постепенно после серьезной травмы. Мы очень осторожны.

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