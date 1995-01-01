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    Лига 1. «Лорьян» вырвал победу над «ПСЖ», «Сент-Этьен» – над «Ниццей» и другие результаты

    «ПСЖ» в 22-м туре чемпионата Франции проиграл «Лорьяну». У парижан оба гола с пенальти забил Неймар. Его команда осталась в таблице на втором месте.

    «Сент-Этьен» минимально обыграл «Ниццу» в гостях. «Метц» в гостях забил четыре гола «Бресту».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Ницца – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Аби, 88.

    Анжер – Ним – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Капелле, 20; 2:0 – Кулибали, 35; 2:1 – Рипар, 41 (с пенальти); 3:1 – Диони, 55.

    Брест – Метц – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Онора, 33; 1:1 – Булайя, 36; 2:1 – Кардона, 48; 2:2 – Сарр, 73; 2:3 – Яд, 81; 2:4 – Вагнер, 87 (с пенальти).

    Лорьян – ПСЖ – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Абержель, 36; 1:1 – Неймар, 45 (с пенальти); 1:2 – Неймар, 57 (с пенальти); 2:2 – Висса, 80; 3:2 – Моффи, 90+2.

    Страсбур – Реймс – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кутеса, 80.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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