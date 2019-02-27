«Монако» пытается выкупить Мартиньша у «Атлетико»

Когда игрок вписывается в игру ,его необходимость команде становится очевидной.
Руководство «Монако» готовит предложение для мадридского «Атлетико». Монегаски хотят оставить у себя арендованного до конца сезона Желсона Мартиньша.
В своих первых пяти матчах за новый клуб полузащитник забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
- Мартиньш перешел в «Атлетико» летом 2018 года свободным агентом.
- В составе мадридской команды португалец провел 12 матчей и забил один мяч.
- У Мартиньша 21 матч за сборную Португалии, а также участие в ЧМ-2018.
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.