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    «Монако» пытается выкупить Мартиньша у «Атлетико»

    Руководство «Монако» готовит предложение для мадридского «Атлетико». Монегаски хотят оставить у себя арендованного до конца сезона Желсона Мартиньша.

    В своих первых пяти матчах за новый клуб полузащитник забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

    • Мартиньш перешел в «Атлетико» летом 2018 года свободным агентом.
    • В составе мадридской команды португалец провел 12 матчей и забил один мяч.
    • У Мартиньша 21 матч за сборную Португалии, а также участие в ЧМ-2018.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: RMC Sport

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    27.02.2019 09:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:55

      Когда игрок вписывается в игру ,его необходимость команде становится очевидной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 февраля 2019, 14:36

      Надо было сразу покупать. Меньше чем за палтос думаю его матрасники не отдадут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 09:32

      как влашич для цска...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:17

      Удачно парень влился в игру Монако и его покупка будет оправданной.

      6
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