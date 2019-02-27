«Монако» пытается выкупить Мартиньша у «Атлетико»

Руководство «Монако» готовит предложение для мадридского «Атлетико». Монегаски хотят оставить у себя арендованного до конца сезона Желсона Мартиньша.

В своих первых пяти матчах за новый клуб полузащитник забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Мартиньш перешел в «Атлетико» летом 2018 года свободным агентом.

В составе мадридской команды португалец провел 12 матчей и забил один мяч.

У Мартиньша 21 матч за сборную Португалии, а также участие в ЧМ-2018.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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