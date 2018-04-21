«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» заинтересованы в полузащитнике «Спортинга»

Английские клубы проявляют интерес к вингеру «Спортинга» Желсону Мартиньшу.

Сообщается, что «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» отправили своих скаутов на ответный полуфинальный матч Кубка Португалии с «Порту» (1:0, 5:4 по пенальти), чтобы посмотреть на 22-летнего футболиста. Отметим, что во встрече против «драконов» полузащитник был признан игроком матча.

Также в услугах Мартиньша заинтересована дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне хавбек провел 47 матчей, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.