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    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» заинтересованы в полузащитнике «Спортинга»

    Английские клубы проявляют интерес к вингеру «Спортинга» Желсону Мартиньшу.

    Сообщается, что «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» отправили своих скаутов на ответный полуфинальный матч Кубка Португалии с «Порту» (1:0, 5:4 по пенальти), чтобы посмотреть на 22-летнего футболиста. Отметим, что во встрече против «драконов» полузащитник был признан игроком матча.

    Также в услугах Мартиньша заинтересована дортмундская «Боруссия».

    В нынешнем сезоне хавбек провел 47 матчей, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    21.04.2018 12:47
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