Желсон Мартиньш - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Желсон
|Фамилия
|Мартиньш
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Желсон
|Фамилия
|Мартиньш
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|81' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|60' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)