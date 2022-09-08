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    Желсон Мартиньш - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Желсон
    Фамилия Мартиньш
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 мая 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 81' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 Был в запасе Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 Был в запасе Монако (Монако) 2:4
    (3:5)п    		 Байер (Леверкузен)
    16.02.2023 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
    03.11.2022 Был в запасе Монако (Монако) 4:1 Црвена Звезда (Белград)
    27.10.2022 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 1:1 Монако (Монако)
    13.10.2022 60' -90' Трабзонспор (Трабзон) 4:0 Монако (Монако)
    06.10.2022 Был в запасе Монако (Монако) 3:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 Был в запасе Монако (Монако) 0:1 Ференцварош (Будапешт)
    08.09.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 0:1 Монако (Монако)
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