Источник: Венгер следит за Мартиньшем, сумма выкупа которого – 53 миллиона

«Арсенал» рассматривает возможность покупки Желсона Мартиньша, выступающего за «Спортинг» на позиции полузащитника. Об этом сообщило издание Daily Star.

По данным источника, лондонский клуб ищет варианты для усиления в связи с возможным уходом Алексиса Санчеса.

Сообщается, что интерес к 22-летнему Мартиньшу исходит от главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

В текущем сезоне португалец принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету девять мячей и девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Контракт Мартиньша с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2022 года. Согласно источнику, сумма выкупа, прописанная в договоре, равна 53 миллионам фунтов.