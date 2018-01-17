Источник: Венгер следит за Мартиньшем, сумма выкупа которого – 53 миллиона

Придётся сильно по торговаться.
«Арсенал» рассматривает возможность покупки Желсона Мартиньша, выступающего за «Спортинг» на позиции полузащитника. Об этом сообщило издание Daily Star.
По данным источника, лондонский клуб ищет варианты для усиления в связи с возможным уходом Алексиса Санчеса.
Сообщается, что интерес к 22-летнему Мартиньшу исходит от главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
В текущем сезоне португалец принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету девять мячей и девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Контракт Мартиньша с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2022 года. Согласно источнику, сумма выкупа, прописанная в договоре, равна 53 миллионам фунтов.