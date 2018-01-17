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    Источник: Венгер следит за Мартиньшем, сумма выкупа которого – 53 миллиона

    «Арсенал» рассматривает возможность покупки Желсона Мартиньша, выступающего за «Спортинг» на позиции полузащитника. Об этом сообщило издание Daily Star.

    По данным источника, лондонский клуб ищет варианты для усиления в связи с возможным уходом Алексиса Санчеса.

    Сообщается, что интерес к 22-летнему Мартиньшу исходит от главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

    В текущем сезоне португалец принял участие в 30 матчах всех турниров. На его счету девять мячей и девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Контракт Мартиньша с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2022 года. Согласно источнику, сумма выкупа, прописанная в договоре, равна 53 миллионам фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    17.01.2018 01:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 января 2018, 05:32

      Придётся сильно по торговаться.

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