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«Бавария» поспорит с «Ливерпулем» за Мартиньша

16 января 2018, 13:47
2

«Бавария» рассматривает возможность приобретения полузащитника лиссабонского «Спортинга» Желсона Мартиньша в летнее трансфеное окно.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего игрока также претендует «Ливерпуль», который видит в нем альтернативу покинувшему команду Филиппе Коутиньо. Мюнхенцы, в свою очередь, ищут долгосрочную замену для Арьена Роббена и Франка Рибери.

Сумма отступных за португальца по контракту, который рассчитан до июня 2022 года, составляет 60 миллионов евро. Однако «львы» хотят увеличить ее до 100 миллионов, отложив при этом продажу хавбека как минимум до лета.

В нынешнем сезоне Мартиньш провел 30 матчей, записав на свой счет девять мячей и девять голевых передач.

Источник: O Jogo
Португалия. Примейра Германия. Бундеслига Спортинг Бавария Ливерпуль Мартиньш Желсон
Комментарии (2)
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zatonn
1516100250
Бред какой-то. Полузащитников в Баварии хватает, даже с учётом подуставших Роббена и Рибери!
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