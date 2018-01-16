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    «Бавария» поспорит с «Ливерпулем» за Мартиньша

    «Бавария» рассматривает возможность приобретения полузащитника лиссабонского «Спортинга» Желсона Мартиньша в летнее трансфеное окно.

    Ранее сообщалось, что на 22-летнего игрока также претендует «Ливерпуль», который видит в нем альтернативу покинувшему команду Филиппе Коутиньо. Мюнхенцы, в свою очередь, ищут долгосрочную замену для Арьена Роббена и Франка Рибери.

    Сумма отступных за португальца по контракту, который рассчитан до июня 2022 года, составляет 60 миллионов евро. Однако «львы» хотят увеличить ее до 100 миллионов, отложив при этом продажу хавбека как минимум до лета.

    В нынешнем сезоне Мартиньш провел 30 матчей, записав на свой счет девять мячей и девять голевых передач.

    Источник: O Jogo

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    16.01.2018 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2018, 13:57

      Бред какой-то. Полузащитников в Баварии хватает, даже с учётом подуставших Роббена и Рибери!

      3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > zatonn 16 января 2018, 23:12

      все равно топ вингер нужен

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