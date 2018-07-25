Экс-игрок «Спортинга» Мартиньш перешел в «Атлетико». На него претендовали «Арсенал» и «Бавария»

Епический случай!!! Я бы уже сейчас этот трансфер признал лучшим во всей летней трансферной компании, независимо от любых дальнейших сделок (Рона выносим за скобку :) ). Мегаталантливый и прогрессирующий игрок, да ещё и свободным трансфером, просто космос. За такого игрока спокойно кто-то из клубов мог лямов 60 закинуть... Единственный вопрос почему именно Атлетико с его стилистикой игры не совсем подходящей? Ну и да, Спортинг, конечно едрически налажали...
Бывший полузащитник «Спортинга» Желсон Мартиньш стал игроком «Атлетико».
Как сообщается на официальном сайте мадридцев, 23-летний португалец подписал соглашение сроком на шесть лет.
Мартиньш перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. В конце прошлого сезона он расторг контракт с лиссабонским клубом.
На хавбека также претендовали «Арсенал» и «Бавария».