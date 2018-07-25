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    Экс-игрок «Спортинга» Мартиньш перешел в «Атлетико». На него претендовали «Арсенал» и «Бавария»

    Бывший полузащитник «Спортинга» Желсон Мартиньш стал игроком «Атлетико».

    Как сообщается на официальном сайте мадридцев, 23-летний португалец подписал соглашение сроком на шесть лет.

    Мартиньш перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. В конце прошлого сезона он расторг контракт с лиссабонским клубом.

    На хавбека также претендовали «Арсенал» и «Бавария».

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    25.07.2018 13:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2018, 14:32

      Епический случай!!! Я бы уже сейчас этот трансфер признал лучшим во всей летней трансферной компании, независимо от любых дальнейших сделок (Рона выносим за скобку :) ). Мегаталантливый и прогрессирующий игрок, да ещё и свободным трансфером, просто космос. За такого игрока спокойно кто-то из клубов мог лямов 60 закинуть... Единственный вопрос почему именно Атлетико с его стилистикой игры не совсем подходящей? Ну и да, Спортинг, конечно едрически налажали...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2018, 14:05

      Отличный трансфер! А Спортинг учудил, конечно, знатно - я думал, что такие ситуации в серьёзных клубах не случаются.

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