Экс-игрок «Спортинга» Мартиньш перешел в «Атлетико». На него претендовали «Арсенал» и «Бавария»

Бывший полузащитник «Спортинга» Желсон Мартиньш стал игроком «Атлетико».

Как сообщается на официальном сайте мадридцев, 23-летний португалец подписал соглашение сроком на шесть лет.

Мартиньш перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. В конце прошлого сезона он расторг контракт с лиссабонским клубом.

На хавбека также претендовали «Арсенал» и «Бавария».