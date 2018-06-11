Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» может заменить Силлессена Кастелсом, Хорном или Павленкой

    «Барселона» готова расстаться с голкипером Яспером Силлессеном.

    К голландцу проявляют интерес «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи». Сине-гранатовые готовы не против его продажи и уже начали поиск потенциальной замены.

    В списке интересов каталонцев – вратарь «Вольфсбурга» Коэн Кастелс.

    Также «Барселона» рассматривает кандидатуры Тимо Хорна («Кельн»), Тима Крула («Брайтон»), Руя Патрисиу («Спортинг») и Иржи Павленки («Вердер»). Тем не менее, приоритетный вариант – именно Кастелс.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 19:10

      Патрисиу слишком крут, чтобы сидеть на банке.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11