«Барселона» может заменить Силлессена Кастелсом, Хорном или Павленкой

«Барселона» готова расстаться с голкипером Яспером Силлессеном.
К голландцу проявляют интерес «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи». Сине-гранатовые готовы не против его продажи и уже начали поиск потенциальной замены.
В списке интересов каталонцев – вратарь «Вольфсбурга» Коэн Кастелс.
Также «Барселона» рассматривает кандидатуры Тимо Хорна («Кельн»), Тима Крула («Брайтон»), Руя Патрисиу («Спортинг») и Иржи Павленки («Вердер»). Тем не менее, приоритетный вариант – именно Кастелс.
Источник: Tribalfootball