«Барселона» может заменить Силлессена Кастелсом, Хорном или Павленкой

«Барселона» готова расстаться с голкипером Яспером Силлессеном.

К голландцу проявляют интерес «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Наполи». Сине-гранатовые готовы не против его продажи и уже начали поиск потенциальной замены.

В списке интересов каталонцев – вратарь «Вольфсбурга» Коэн Кастелс.

Также «Барселона» рассматривает кандидатуры Тимо Хорна («Кельн»), Тима Крула («Брайтон»), Руя Патрисиу («Спортинг») и Иржи Павленки («Вердер»). Тем не менее, приоритетный вариант – именно Кастелс.