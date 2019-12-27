Патрисиу отразил два удара Стерлинга с пенальти, но тот все равно забил

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». В первом тайме счет с пенальти открыл игрок гостей Рахим Стерлинг.

Первый его удар с точки отразил вратарь Руй Патрисиу, но судья дал перебить, поскольку футболист «Вулверхэмптона» раньше времени вбежал в штрафную. Второй удар Стерлинга португалец также парировал, но игрок «Сити» был первым на добивании.