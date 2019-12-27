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  • Патрисиу отразил два удара Стерлинга с пенальти, но тот все равно забил

Патрисиу отразил два удара Стерлинга с пенальти, но тот все равно забил

27 декабря 2019, 23:48

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». В первом тайме счет с пенальти открыл игрок гостей Рахим Стерлинг.

Первый его удар с точки отразил вратарь Руй Патрисиу, но судья дал перебить, поскольку футболист «Вулверхэмптона» раньше времени вбежал в штрафную. Второй удар Стерлинга португалец также парировал, но игрок «Сити» был первым на добивании.

  • Стерлинг лидирует среди всех игроков АПЛ по числу голов в сезоне.
  • Стерлинг за последние 30 дней провел восемь матчей.
  • «Манчестер Сити» в случае победы в Вулверхэмптоне поднимется на второе место в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Вулверхэмптон Манчестер Сити Патрисиу Руй Стерлинг Рахим
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