Патрисиу, Де Хеа – худшие вратари сезона АПЛ по проценту отраженных ударов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в текущем сезоне АПЛ отразил 60,9 процента ударов в створ. Этой второй показатель в турнире с конца.

Худший процент имеет только вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу (59,7). В расчет берутся только голкиперы с 15+ матчами.