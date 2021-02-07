Патрисиу, Де Хеа – худшие вратари сезона АПЛ по проценту отраженных ударов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в текущем сезоне АПЛ отразил 60,9 процента ударов в створ. Этой второй показатель в турнире с конца.
Худший процент имеет только вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу (59,7). В расчет берутся только голкиперы с 15+ матчами.
- В последнем матче против «Эвертона» (3:3) Де Хеа пропустил все удары в створ.
- Рынок оценивает 30-летнего испанца в 25 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ он провел 21 матч, пропустил 27 голов, 8 встреч провел на ноль.
Источник: Squawka Football