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Руй Патрисиу
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Руй Патрисиу - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1988 (38)
#1 | Вратарь
188 см | 83 кг
Португалия
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Команда
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Аль-Айн
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0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Уидад Атлетик
1 : 2
26.06.2025
Аль-Айн
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Манчестер Сити
6 : 0
23.06.2025
Аль-Айн
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Аль-Айн
0 : 5
19.06.2025
Ювентус
1' - 90'
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