Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Португалия. Примейра 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Кубок Португалии 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008