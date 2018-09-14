«Вулверхэмптон» заплатит за переход свободного агента Патрисиу 18 миллионов

В скором времени «Вулверхэмптон» сможет урегулировать конфликт с лиссабонским «Спортингом» относительно перехода вратаря Руя Патрисиу в английский клуб прошедшим летом.

Представителям АПЛ придется заплатить 18 миллионов фунтов стерлингов за игрока, который перешел из португальского коллектива на правах свободного агента.

Голкипер ранее разорвал контракт со «Спортингом». Это случилось после атаки фанатов. Он воспользовался соответствующим пунктом в своем соглашении с клубом.

Новое руководство португальского клуба хотело отменить это, добившись компенсации в размере 50 миллионов евро через ФИФА. «Вулверхэмптон» готов выплатить компенсацию португальцам, но в размере 18 миллионов фунтов.