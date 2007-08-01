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    Мораес, Патрисиу, Регилон и Винд – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.

    В число претендентов вошли Алуизио Мораес («Шахтер»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Серхио Регилон («Севилья») и Йонас Винд («Копенгаген»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9134

      Skull_Boy 1 час назад

      Если есть мозг то лучшим признают Винда, который перевернул противостояние с турками, а на практике как обычно признают Патрисию у которого якобы 5 сейвов, а на практике греки ударили нормально пару раз

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