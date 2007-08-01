Мораес, Патрисиу, Регилон и Винд – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Если есть мозг то лучшим признают Винда, который перевернул противостояние с турками, а на практике как обычно признают Патрисию у которого якобы 5 сейвов, а на практике греки ударили нормально пару раз
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.
В число претендентов вошли Алуизио Мораес («Шахтер»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Серхио Регилон («Севилья») и Йонас Винд («Копенгаген»).
- Мораес оформил дубль в поединке с «Вольфсбургом».
- Патрисиу совершил пять сейвов в игре с «Олимпиакосом».
- Регилон забил победный гол во встрече с «Ромой».
- Винд дважды отличился сам и один раз ассистировал партнеру в матче с «Истанбулом».