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    Кержаков: «Пусть Смолов знает – Патрисиу можно забивать»

    Экс-форвард сборной России Александр Кержаков не забыл свой гол в ворота Португалии в 2012 году, с которой российской команде предстоит встретиться во втором туре на Кубке конфедераций. Матч состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    – Помните свой гол в ворота Португалии?

    – А как же! Шла 6-я минута, Рома Широков получил пас от Файзулина и в касание вывел меня один на один Руем Патрисиу, который и в среду выйдет на поле. Пусть Смолов знает – этому вратарю можно забивать. Кстати, в современной сборной Португалии кроме голкипера и Роналду есть еще несколько футболистов, игравших тогда в Москве – Бруну Алвеш, Нани, Жоау Моутинью, Пепе.

    – На ваш взгляд, какая Португалия сильнее – та или нынешняя?

    – Трудно сказать навскидку. Но у сегодняшней команды есть одно большое преимущество – дух победителей, который появился после победы на чемпионате Европы. А это весомый аргумент против любого соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 06:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 июня 2017, 11:17

      Не только можно, но и нужно...

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