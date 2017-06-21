Кержаков: «Пусть Смолов знает – Патрисиу можно забивать»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков не забыл свой гол в ворота Португалии в 2012 году, с которой российской команде предстоит встретиться во втором туре на Кубке конфедераций. Матч состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

– Помните свой гол в ворота Португалии?

– А как же! Шла 6-я минута, Рома Широков получил пас от Файзулина и в касание вывел меня один на один Руем Патрисиу, который и в среду выйдет на поле. Пусть Смолов знает – этому вратарю можно забивать. Кстати, в современной сборной Португалии кроме голкипера и Роналду есть еще несколько футболистов, игравших тогда в Москве – Бруну Алвеш, Нани, Жоау Моутинью, Пепе.

– На ваш взгляд, какая Португалия сильнее – та или нынешняя?

– Трудно сказать навскидку. Но у сегодняшней команды есть одно большое преимущество – дух победителей, который появился после победы на чемпионате Европы. А это весомый аргумент против любого соперника.