Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.
В ответном матче 1/4 финала с «Арсеналом» армейцы сыграли вничью 2:2 и покинули турнир (первая встреча – 1:4). Во встрече с «канонирами» Набабкин отметился голом.
Полностью команда недели выглядит так:
Вратарь: Руй Патрисиу («Спортинг»).
Защитники: Хироки Сакаи («Марсель»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Кирилл Набабкин (ЦСКА).
Полузащитники: Димитри Пайет («Марсель»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Амаду Айдара («Зальцбург»), Флориан Товен («Марсель»).
Нападающие: Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Фреди Монтеро («Спортинг»).
Источник: УЕФА