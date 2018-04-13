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    Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.

    В ответном матче 1/4 финала с «Арсеналом» армейцы сыграли вничью 2:2 и покинули турнир (первая встреча – 1:4). Во встрече с «канонирами» Набабкин отметился голом.

    Полностью команда недели выглядит так:

    Вратарь: Руй Патрисиу («Спортинг»).

    Защитники: Хироки Сакаи («Марсель»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Кирилл Набабкин (ЦСКА).

    Полузащитники: Димитри Пайет («Марсель»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Амаду Айдара («Зальцбург»), Флориан Товен («Марсель»).

    Нападающие: Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Фреди Монтеро («Спортинг»).

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 12:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      lass13 13 апреля 2018, 19:47

      Молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2018, 16:15

      Спортинг есть, а Атлетико в списке не представлен. Прямо как в жизни - о покойниках плохого не говорят, только хорошее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 апреля 2018, 13:19

      Головин и Набабкин в этои еврокубковои весне просто молодцы,как и весь армейский клуб

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 апреля 2018, 13:06

      Играй всегда на таком уровне мог быть в команде недели лиги чемпионов в составе совсем другой команды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2018, 12:56

      Очень жаль, что Набабкин и Фернандес на одной позиции играют. Хотя может и слева Набабкин чувствовал бы себя нормально. Красавец, воспользовался шансом на 200%. Теперь конкуренция на флангах вырастет.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 апреля 2018, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видимо...я вообще не разбираюсь в футболе..осталось только Кутепова ввести в команду недели...

      -8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Чикомас 13 апреля 2018, 12:52

      Видимо да, ведь он поучаствовал в 2 голах и выключил Монреаля из игры

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Чикомас 13 апреля 2018, 13:08

      Набабкин рвал и метал на своем фланге
      Причем не против тульского арсенала

      5
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > RamonCSKA 13 апреля 2018, 13:11

      отдохнул на скамейке,пора и пахать

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Чикомас 13 апреля 2018, 13:19

      согласен с тобой-ты не разбираешься в футболе

      0
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