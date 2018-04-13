Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.

В ответном матче 1/4 финала с «Арсеналом» армейцы сыграли вничью 2:2 и покинули турнир (первая встреча – 1:4). Во встрече с «канонирами» Набабкин отметился голом.

Полностью команда недели выглядит так:

Вратарь: Руй Патрисиу («Спортинг»).

Защитники: Хироки Сакаи («Марсель»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Кирилл Набабкин (ЦСКА).

Полузащитники: Димитри Пайет («Марсель»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Амаду Айдара («Зальцбург»), Флориан Товен («Марсель»).

Нападающие: Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Фреди Монтеро («Спортинг»).