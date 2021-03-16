Вратарь «Вулверхэмптона» Патрисиу получил травму головы. Матч с «Ливерпулем» был прерван на 14 минут

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил травму в матче 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1).

На 86-й минуте защитник хозяев Конор Коди попал коленом в голову своему вратарю. Медицинский персонал 14 минут оказывал помощь Патрисиу. На португальца, в частности, надели кислородную маску. Его унесли с поля на носилках.

«Руй Патрисиу в порядке. Он в сознании и помнит, что с ним произошло. Врачи оценивают его состояние положительно – с ним все будет в порядке», – цитирует главного тренера «Вулверхэмптона» Санту BBC.