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    Вратарь «Вулверхэмптона» Патрисиу получил травму головы. Матч с «Ливерпулем» был прерван на 14 минут

    Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил травму в матче 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1).

    На 86-й минуте защитник хозяев Конор Коди попал коленом в голову своему вратарю. Медицинский персонал 14 минут оказывал помощь Патрисиу. На португальца, в частности, надели кислородную маску. Его унесли с поля на носилках.

    «Руй Патрисиу в порядке. Он в сознании и помнит, что с ним произошло. Врачи оценивают его состояние положительно – с ним все будет в порядке», – цитирует главного тренера «Вулверхэмптона» Санту BBC.

    • «Вулверхэмптон» идет на 13 месте в АПЛ.
    • «Ливерпуль» – шестой.

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    Источник: BBC

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