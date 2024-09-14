Роналду высказался о завершении карьеры Крооса и Пепе

Криштиану Роналду поделился мнением об уходе из футбола его экс-одноклубников по «Реалу» Тони Крооса и Пепе.

Оба футболиста завершили карьеру после Евро-2024.

Немец закончил в 34 года, Пепе – в 41.

«Я уважаю решение Крооса. Это его видение. Мы должны принять его. Он мог поиграть ещe несколько лет, но это его решение.

Что касается Пепе, то он был хозяин на поле, а за его пределами он отличный парень», – сказал Роналду.

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