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Пепе
Новости
Пепе - новости
Завершил карьеру
26 февраля 1983 (43), Масейо
#3 | Защитник
187 см | 81 кг
Португалия | Бразилия
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Месси – третий самый возрастной автор гола в истории ЧМ
17 июня
3-кратный победитель ЛЧ войдет в штаб Моуринью в «Реале»
8 июня
4
Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
7 апреля
2
Пепе вспомнил, как Роналду хотел отдать ему часть зарплаты, чтобы он не уходил из «Реала»
2025.02.05 23:16
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal
2024.11.04 19:40
4
Роналду высказался о завершении карьеры Крооса и Пепе
2024.09.14 09:18
Фото
Фанаты сборной Португалии ярко попрощались с Пепе
2024.09.05 22:56
4
Реакция «Реала» на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 22:44
Реакция Роналду на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 21:06
1
Фото
РПЛ отреагировала на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 20:38
Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год
2024.08.08 18:15
5
41-летний Пепе расплакался после вылета Португалии с Евро-2024. Роналду утешал защитника
2024.07.06 02:21
2
Роналду – первый футболист в истории с 30 матчами на чемпионатах Европы
2024.07.05 22:37
Пепе побил рекорд Шилтона 34-летней давности
2024.07.02 00:12
2 игрока сборной Грузии – в символической сборной группового этапа Евро-2024 от L’Equipe
2024.06.28 00:43
Лучшие игроки в истории сборной Португалии по версии FourFourTwo
2024.06.24 17:52
Мостовой выбрал героя 1-го тура группового этапа Евро и высказался о возрастных звездах турнира
2024.06.20 12:54
1
Пепе – самый возрастной игрок в истории Евро
2024.06.18 22:11
Фото
Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024
2024.05.21 15:30
3
Пепе установил рекорд ЛЧ
2024.03.13 01:07
1
Пепе установил новый рекорд ЛЧ
2024.02.22 01:10
1
Фото
Символическая сборная «Реала» в 21-м веке по версии Ла Лиги
2024.01.18 00:37
1
«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили
2023.12.19 10:52
3
Фото
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
2023.12.15 00:34
Пепе оценил поражение «Порту» от «Барселоны»
2023.11.29 08:53
40-летний Пепе побил два рекорда ЛЧ
2023.11.08 01:14
1
Пепе – самый возрастной полевой игрок в истории ЛЧ
2023.10.25 22:23
1
«Порту» продлил контракт с 40-летним футболистом
2023.04.24 12:41
Роналду не участвовал в голосовании The Best. Капитаном сборной Португалии указан Пепе
2023.02.28 14:14
Португалец Пепе вошел в тройку самых возрастных футболистов в истории чемпионата мира
2022.11.29 00:53
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