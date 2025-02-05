Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Пепе вспомнил, как Роналду хотел отдать ему часть зарплаты, чтобы он не уходил из «Реала»

Пепе вспомнил, как Роналду хотел отдать ему часть зарплаты, чтобы он не уходил из «Реала»

Бывший защитник «Реала» Пепе рассказал историю о Роналду. Экс-форварду мадридцев сегодня исполнилось 40 лет.

«Мы много общались, и он говорил, что мне надо остаться. Но я думаю, что мое время в клубе вышло, эти десять лет были очень сложными и наложили свой отпечаток. Я пытался ему объяснить, что уже не могу тут играть из-за того, что мне тяжело выступать на таком уровне, а он сказал: «Приятель, если дело в деньгах, я отдам тебе часть своей зарплаты!»

А я сказал: «Слава богу, нет, дело в другом».

Я хотел снова играть в футбол, поэтому выбрал уехать в Турцию», – сказал Пепе.

Новости по теме
В «Аль-Насре» пообещали «большой праздник», посвященный Роналду
10 лучших игроков в истории по версии FourFourTwo 2
Булыкин: «Не удивлюсь, если Роналду перейдет в «Динамо» 3
Источник: Renascença

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 23:16
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 