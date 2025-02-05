Пепе вспомнил, как Роналду хотел отдать ему часть зарплаты, чтобы он не уходил из «Реала»

Бывший защитник «Реала» Пепе рассказал историю о Роналду. Экс-форварду мадридцев сегодня исполнилось 40 лет.

«Мы много общались, и он говорил, что мне надо остаться. Но я думаю, что мое время в клубе вышло, эти десять лет были очень сложными и наложили свой отпечаток. Я пытался ему объяснить, что уже не могу тут играть из-за того, что мне тяжело выступать на таком уровне, а он сказал: «Приятель, если дело в деньгах, я отдам тебе часть своей зарплаты!»

А я сказал: «Слава богу, нет, дело в другом».

Я хотел снова играть в футбол, поэтому выбрал уехать в Турцию», – сказал Пепе.