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    Пепе оценил поражение «Порту» от «Барселоны»

    Защитник «Порту» Пепе подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

    «Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли. Мы хорошо отреагировали на этот гол, команда очень грамотно управляла игрой.

    Но во втором тайме они прибавили. Мы искали возможность сравнять счет и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку. Обидно, потому что мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», – сказал 40-летний Пепе.

    • «Барселона» благодаря победе гарантировала себе выход в 1/8 финала, набрав 12 очков.
    • У «Порту» 9 очков и столько же стало у «Шахтера». Команды сыграют в 6-м туре между собой в Порту 13 декабря.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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