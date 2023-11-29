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    • Лига чемпионов. «Барселона» выиграла у «Порту» (2:1), «Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1)

    Лига чемпионов. «Барселона» выиграла у «Порту» (2:1), «Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1)

    «Барселона» и «Атлетико» одержали победы в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Каталонцы дома переиграли «Порту» (2:1), а мадридцы на выезде были сильнее «Фейеноорда» (3:1).

    Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур

    Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико (Испания) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гертрейда (в свои ворота), 14; 0:2 – Эрмосо, 57; 1:2 – Вайффер, 77; 1:3 – Хименес (в свои ворота), 81.

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Барселона (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Пепе, 30; 1:1 – Канселу, 32; 2:1 – Феликс, 57.

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    Источник: «Бомбардир»

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