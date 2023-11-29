Лига чемпионов. «Барселона» выиграла у «Порту» (2:1), «Атлетико» победил «Фейеноорд» (3:1)

«Барселона» и «Атлетико» одержали победы в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы дома переиграли «Порту» (2:1), а мадридцы на выезде были сильнее «Фейеноорда» (3:1).

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур

Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гертрейда (в свои ворота), 14; 0:2 – Эрмосо, 57; 1:2 – Вайффер, 77; 1:3 – Хименес (в свои ворота), 81.

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

Барселона (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пепе, 30; 1:1 – Канселу, 32; 2:1 – Феликс, 57.

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