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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Атлетико
Фейеноорд - Атлетико: обзор матча 28 ноября 2023
Фейеноорд
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
77'
М. Виффер
14'
Л. Гертрейда (АГ)
57'
М. Эрмосо
81'
С. Хименес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Атлетико
84'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
С. Хименес
Пас отдал
Н. Молина
ГОЛ! 1:2!
М. Виффер
Пас отдал
Л. Иванушец
77'
74'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
74'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Л. Иванушец
️️️️
К. Стенгс
70'
Замена
А. Миламбо
️️️️
Г. Траунер
64'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Минте
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Эрмосо
Пас отдал
П. Барриос
56'
Замена
П. Барриос
️️️️
М. Льоренте
Замена
А. Уэда
️️️️
И. Пайшао
46'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Антони Миламбо
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
11
Минте
14
Стенгс
29
Хименес
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
28
Витсель
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
11
Минте
32
Лингр
32
Лингр
11
Минте
14
Стенгс
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Стенгс
18
Траунер
17
Миламбо
17
Миламбо
18
Траунер
14
Пайшао
18
Уэда
18
Уэда
14
Пайшао
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
14
Льоренте
8
Барриос
8
Барриос
14
Льоренте
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
Остались в запасе
Фейеноорд
Атлетико
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Фейеноорд - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Де Кейп
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