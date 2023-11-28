Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Порту
Барселона - Порту: обзор матча 28 ноября 2023
Барселона
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 1
Завершен
Порту
32'
Ж. Канселу
57'
Ж. Феликс
30'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Порту
90'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ф. Кардосо
90'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Галено
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Рафинья
90'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Канселу
82'
80'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Эустакиу
80'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
75'
67'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Ж. Феликс
59'
57'
Желтая карточка
Ж. Мариу
ГОЛ! 2:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Ж. Канселу
57'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
37'
36'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Канселу
Пас отдал
Педри
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенья
23
Кунде
33
Араухо
26
Мартинес
2
Канселу
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
4-2-2-2
99
Кошта
17
Мариу
15
Кардосо
3
Пепе
12
Сануси
46
Эустакиу
22
Варела
11
Пепе
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
2
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
2
Канселу
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Ямаль
11
Рафинья
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
17
Мариу
3
Санчес
3
Санчес
17
Мариу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
6
Гонсалес
46
Эустакиу
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
13
Галено
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Галено
15
Кардосо
3
Намасо
3
Намасо
15
Кардосо
Остались в запасе
Барселона
Порту
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
14
Клаудио Рамос
ВР
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Барселона - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Новости команд
Все
Барселона
Порту
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+