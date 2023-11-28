Названы возможные сроки отставки Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть отправлен в отставку после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» 28 ноября. По данным AS, специалист знает, что развитие событие может быть таким, если команда не сможет одержать победу. Поэтому он выставит основной состав, который должен показать атакующий футбол.

После четырех туров на счету «Барселоны» 9 очков, и она лидирует в группе. «Порту» имеет столько же очков, но уступает каталонцам по дополнительным показателям.

В чемпионате Испании «Барселона» идет 4-й с отставание в четыре очка от лидирующего «Реала».