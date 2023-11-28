Названы возможные сроки отставки Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть отправлен в отставку после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» 28 ноября. По данным AS, специалист знает, что развитие событие может быть таким, если команда не сможет одержать победу. Поэтому он выставит основной состав, который должен показать атакующий футбол.
- После четырех туров на счету «Барселоны» 9 очков, и она лидирует в группе. «Порту» имеет столько же очков, но уступает каталонцам по дополнительным показателям.
- В чемпионате Испании «Барселона» идет 4-й с отставание в четыре очка от лидирующего «Реала».
Источник: «Матч ТВ»