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    Названы возможные сроки отставки Хави

    Главный тренер «Барселоны» Хави может быть отправлен в отставку после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» 28 ноября. По данным AS, специалист знает, что развитие событие может быть таким, если команда не сможет одержать победу. Поэтому он выставит основной состав, который должен показать атакующий футбол.

    • После четырех туров на счету «Барселоны» 9 очков, и она лидирует в группе. «Порту» имеет столько же очков, но уступает каталонцам по дополнительным показателям.
    • В чемпионате Испании «Барселона» идет 4-й с отставание в четыре очка от лидирующего «Реала».

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    Источник: «Матч ТВ»

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