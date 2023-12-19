«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили

В понедельник в 14-м тура чемпионата Португалии прошел матч между двумя грандами национального турнира.

«Спортинг» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 2:0. Голы забили Виктор Дьекереш на 11-й минуте и Педру Гонсалвеш на 60-й. На 51‑й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Пепе. 40‑летний португалец был удален, когда сделал отмашку и попал сопернику рукой в лицо.