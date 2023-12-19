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    • «Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили

    «Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили

    В понедельник в 14-м тура чемпионата Португалии прошел матч между двумя грандами национального турнира.

    «Спортинг» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 2:0. Голы забили Виктор Дьекереш на 11-й минуте и Педру Гонсалвеш на 60-й. На 51‑й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Пепе. 40‑летний португалец был удален, когда сделал отмашку и попал сопернику рукой в лицо.

    • «Спортинг» (34 очка) вышел на первое место в чемпионате Португалии, «Порту» (31) идет третьим.
    • На вторую позицию по итогам тура вышла «Бенфика» с 32 очками, которая в воскресенье обыграла в гостях «Брагу» (1:0). «Брага» идет четвертой с 27 очками.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +5809

      Ziklop 2 часа назад

      Пепе всегда был гавном, сейчас с ВАР он нафиг не нужен команде! много пакостей делал этот упырь другим игрокам.

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