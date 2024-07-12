Ди Мария продлит контракт с «Бенфикой»

Полузащитник Анхель Ди Мария заключит новый однолетний контракт с «Бенфикой», сообщает A Bola. Срок действия предыдущего соглашения истек 30 июня, однако стороны решили продолжить сотрудничество.

Новый контракт официально будет подписан после финала Кубка Америки, в котором Аргентина сыграет с Колумбией. Этот матч будет для 36-летнего Ди Марии последним в составе национальной команды.