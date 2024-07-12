Ди Мария продлит контракт с «Бенфикой»

Полузащитник Анхель Ди Мария заключит новый однолетний контракт с «Бенфикой», сообщает A Bola. Срок действия предыдущего соглашения истек 30 июня, однако стороны решили продолжить сотрудничество.
Новый контракт официально будет подписан после финала Кубка Америки, в котором Аргентина сыграет с Колумбией. Этот матч будет для 36-летнего Ди Марии последним в составе национальной команды.
- В минувшем сезоне Ди Мария провел за «Бенфику» 48 матчей, забил 17 голов, отдал 15 передач.
- На Кубке Америки он сыграл в 4 встречах за сборную Аргентины, отметился 1 голевым пасом.
- Финал турнира начнется в 3:00 по московскому времени 15 июля.
Источник: A Bola