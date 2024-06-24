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    Невилл шокирован количеством голов Роналду за карьеру

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл потрясен количеством голов Криштиану Роналду за карьеру.

    «Я не верю в это. 895 голов за карьеру. Это похоже на ошибку.

    Это результат профессионализма Криштиану: ни к одному матчу он не готовился спустя рукава. Он феномен. Его преданность футболу, жажда победы невероятны. 895 голов – это на грани с беззаконием!» – сказал Невилл.

    • Роналду выступает сейчас на Евро-2024 со сборной Португалии.
    • В 209 играх за сборную Криштиану забил 130 голов.
    • 39-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: Express

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