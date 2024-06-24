Невилл шокирован количеством голов Роналду за карьеру

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл потрясен количеством голов Криштиану Роналду за карьеру.

«Я не верю в это. 895 голов за карьеру. Это похоже на ошибку.

Это результат профессионализма Криштиану: ни к одному матчу он не готовился спустя рукава. Он феномен. Его преданность футболу, жажда победы невероятны. 895 голов – это на грани с беззаконием!» – сказал Невилл.