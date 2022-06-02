Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пепе - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Кеплер
    Фамилия Феррейра
    Команда Порту
    Состав Основной
    Родной город Масейо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 63' Шавиш 1:2 Порту Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    79'
    22.02.2023 1' - 90' Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 90' Порту 1:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    05.02.2023 1' - 90' Порту 2:0 Визела Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -90' Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 1' -90' Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 1' -90' Португалия 4:0 Швейцария
    02.06.2022 1' -90' Испания 1:1 Португалия
    90'
    • Читайте нас: 
    11