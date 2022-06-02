Пепе - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Кеплер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кеплер
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 63'
|Шавиш
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|79'
|22.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|2:0
|Визела
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Португалия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -90'
|Швейцария
|1:0
|Португалия
|09.06.2022
|1' -90'
|Португалия
|2:0
|Чехия
|05.06.2022
|1' -90'
|Португалия
|4:0
|Швейцария
|02.06.2022
|1' -90'
|Испания
|1:1
|Португалия
|90'