Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Португалия. Примейра 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Португалия. Примейра 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Португалия. Примейра 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Испании 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008