Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored

Опубликована символическая сборная группового этапа ЛЧ-2023/24 по версии WhoScored.

Наибольшее представительство у «Арсенала» – три футболиста. Два игрока включены из «Атлетико».

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Пепе («Порту»), Самуэль Лино («Атлетико»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Джуд Беллингем («Реал»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Габриэль Жезус («Арсенал»).