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    • Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored

    Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored

    Опубликована символическая сборная группового этапа ЛЧ-2023/24 по версии WhoScored.

    Наибольшее представительство у «Арсенала» – три футболиста. Два игрока включены из «Атлетико».

    Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

    Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Пепе («Порту»), Самуэль Лино («Атлетико»);

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Джуд Беллингем («Реал»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»);

    Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Габриэль Жезус («Арсенал»).

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    Источник: WhoScored

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