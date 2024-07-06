41-летний Пепе расплакался после вылета Португалии с Евро-2024. Роналду утешал защитника

Португальский защитник Пепе не смог сдержать эмоций после вылета команды с Евро-2024.

После проигранной серии пенальти против Франции (0:0, 3-5 пен.) в четвертьфинале турнира португальский защитник Пепе расплакался. Криштиану Роналду принялся успокаивать защитника.

Примечательно, что в 1/8 финала Евро в игре со Словенией (0:0, 3-0 пен) не сдерживал слезы сам Роналду. Он не смог забить пенальти словенцам в овертайме.

Защитник Пепе имеет на своем счету 140 игр в майке сборной Португалии.

В них он сумел отличиться 7 раз.

В 2016 году футболист выигрывал Евро в составе португальской сборной.

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