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    • Мостовой выбрал героя 1-го тура группового этапа Евро и высказался о возрастных звездах турнира

    Мостовой выбрал героя 1-го тура группового этапа Евро и высказался о возрастных звездах турнира

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал героем 1-го тура группового этапа Евро-2024 футболиста из Турции и высказался об игре Криштиану Роналду, Тони Крооса, Луки Модрича и Пепе.

    «Если выбирать героя первого тура – мне очень понравился 19-летний турок Арда Гюлер. Убедился – просто так в «Реал» не берут. Испания сыграла ровно, выделить кого-то сложно. Португалия мучилась-мучилась, забила. Но тоже без индивидуальных подвигов, как мне показалось. Франция играла тяжеловато.

    Я слышал, многие в восторге от того, как сыграл Криштиану против чехов. Я за себя скажу иначе: я в восторге от самого факта, что он играет! Когда на предыдущем чемпионате Европы Криштиану то меняли, то не ставили, я переживал за Роналду как за самого себя. Тренер капризничал, это очевидно. Я говорил всем сомневающимся: ребята! Человек целую жизнь играет в футбол – и заслужил уважение всего мира. Как можно с ним так поступать?

    А против чехов Роналду сыграл не великолепно, но хорошо. Я смотрел на него и на Пепе. Думал – кто-то заканчивает в 30, а кто-то в 41 даже в скорости не уступает молодым. Феноменально! А нефутбольные люди пусть говорят, что хотят. Причем цепляют самых заслуженных – Модрича, например.

    Вы задумайтесь, Модричу – 38! Да, видно, что физически это не тот Модрич, который был четыре года назад. Но откуда столько неуважения? Я 20 лет прожил за границей – ни разу не столкнулся с таким отношением к звездам.

    Лучше послушайте, что сказал Аршавин про Модрича: «Не представляю, как он вообще передвигает ноги, у него матчей больше, чем дней в году». Вот! Хорошо, что Аршавин разбирается в футболе. Аршавин, Мостовой и еще многие, кто играл на высочайшем уровне, понимают футбол и способны трезво оценивать. Посчитайте – сколько у Модрича игр в этом сезоне! А у нас 10 матчей сыграли, потом на 3 месяца в отпуск уходят. Потом еще 10 – и чемпионат заканчивается.

    А у Модрича, думаю, больше 50. Я представляю, что это такое, – вспоминаю, сколько матчей проводила «Сельта». Любителям кажется, что футболиста привезли на стадион – он сыграл. Даже не догадываются, что он летел сюда двое суток. У нас было полкоманды аргентинцев. Я-то в Москву на матч сборной летел 5 часов – а этим приходилось 10 часов проводить в самолете до Аргентины, да там еще 10, пока прилетят в какие-то дебри. Это с ума можно сойти!

    Я говорил, что над кем-то возраст не властен – как в истории с Криштиану и Пепе. Но где-то годы все-таки сказываются. Мне неудобно говорить, сам играл до 35. Но, к сожалению, есть факты. Думаю, в этом причина неудач Хорватии – слишком возрастная полузащита. Самому младшему – 32. Любопытно будет посмотреть, выжмут ли что-то из себя против Италии. Еще и не угадывают с составом. В первом матче выходит в нападении Будимир. Просто пропадает, не видно и не слышно человека!

    Все восторгаются достижением Крооса – 102 передачи в матче с Шотландией. Из которых 101 точная. Во-первых, я бы еще разок эти передачи посчитал. Возможно, вкралась ошибка и пошла гулять из газеты в газету. Но в той игре могло быть что угодно – играла-то одна сборная. После удаления второй на поле не было. Так что не стоит придавать значения таким выкладкам. Думаю, сам Кроос и не придает.

    Еще кто-то удивляется, почему Кроос решил закончить карьеру после этого турнира. Я вообще не удивлен – зная, что такое профессиональный футбол изнутри! Ему почти 35. 10 лет в «Реале». У него денег с запасом на всю оставшуюся жизнь, еще и трем поколениям Кроосов хватит. Человек устал! Точно так же, как утомился Швайнштайгер к 35 годам. Или Лам в 34 года», – написал Мостовой.

    • Арда Гюлер забил победный гол сборной Турции в матче с Грузией (3:1).
    • 2-й тур группового этапа Евро-2024 начался 19 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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