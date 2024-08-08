Реакция «Реала» на завершение карьеры Пепе

«Реал» опубликовал заявление в связи с окончанием профессиональной карьеры Пепе.

«Реал» хочет выразить свою благодарность, привязанность и восхищение одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

За нашу команду Пепе выступал с 2007 по 2017 год, выиграв все возможные титулы.

Пепе был одним из лучших защитников «Реала» и европейского футбола. Он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков нашей команды.

«Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни», – говорится в заявлении.