Реакция Роналду на завершение карьеры Пепе

Криштиану Роналду написал пост в поддержку Пепе. 41-летний защитник сегодня объявил о завершении футбольной карьеры.
«Нет слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.
Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самое большое достижение – это наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе.
Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это», – написал Роналду.
- Роналду и Пепе выступали вместе за «Реал». Они выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
- В 2016-м футболисты победили на Евро в составе сборной Португалии.
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Источник: твиттер Криштиану Роналду