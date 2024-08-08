Реакция Роналду на завершение карьеры Пепе

Криштиану Роналду написал пост в поддержку Пепе. 41-летний защитник сегодня объявил о завершении футбольной карьеры.

«Нет слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.

Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самое большое достижение – это наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе.

Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это», – написал Роналду.

Роналду и Пепе выступали вместе за «Реал». Они выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В 2016-м футболисты победили на Евро в составе сборной Португалии.

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