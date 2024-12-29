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    • Филимонов назвал тренера, который привел бы «Спартак» к многократному чемпионству

    Филимонов назвал тренера, который привел бы «Спартак» к многократному чемпионству

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов был бы не против возвращения Олега Романцева на пост главного тренера.

    «Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает. К сожалению, его знания никому не нужны. Он бы сделал из «Спартака» чемпиона, и это было бы многократно.

    Если бы были созданы условия, то он смог бы сделать это сейчас. Нужны условия, полное доверие. Тут еще вопрос его желания», – сказал Филимонов.

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Тренер приводил «Спартак» к 9 чемпионствам.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2024 13:43
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    Комментарии (18)
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    alefreddy
    1735470456
    сейчас и так хорошо при Станковиче
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    NewLife
    1735471295
    Ни на чем не основанные глупости.
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    zigbert
    1735471900
    Вот в этом то и есть большое сомнение.
    Ответить
    алдан2014
    1735473673
    Куда эти Филимоновы лезут? Полнейшее мое уважение к Олегу Ивановичу,но он старый,и не очень здоровый человек. Ему самому это давно не надо. Пургу несут советчики. Угробить хотите старика?
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    ...уефан
    1735476763
    ...лучше бы здоровья пожелал Романцеву, а мы бы присоединились к твоему пожеланию, чем молоть херню...
    Ответить
    slavа0508
    1735477210
    Всё уходит . всё проходит и мы к сожалению не молодеем . Романцев оставил свой большой след в команде . и сейчас время отдыхать и быть с семьёй ...
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    Кривая да нелёгкая
    1735489737
    Условия это допинг? Бромантан? Романцев за счет допинга и судей только и преуспел
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    Сергей-Шабалин-google
    1735544649
    А ещё самого Филю в рамку, Хлеста и Анану в центр обороны, Тита и Тихона с Аленем в полузащиту, Максимку уголька с Ширкой напередок.
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