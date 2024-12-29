Филимонов назвал тренера, который привел бы «Спартак» к многократному чемпионству

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов был бы не против возвращения Олега Романцева на пост главного тренера.

«Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает. К сожалению, его знания никому не нужны. Он бы сделал из «Спартака» чемпиона, и это было бы многократно.

Если бы были созданы условия, то он смог бы сделать это сейчас. Нужны условия, полное доверие. Тут еще вопрос его желания», – сказал Филимонов.