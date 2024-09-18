Сафонов – третий российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в ЛЧ

Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны».

Он стал третьим российским вратарем, сыгравшим за иностранный клуб в ЛЧ.

До Сафонова подобное удавалось только Александру Филимонову (киевское «Динамо») и Сергею Овчинникову («Бенфика», «Порту»).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Жирона».

Парижане летом купили Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро и дали ему зарплату в размере 4,8 млн евро в год.

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