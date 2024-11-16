Филимонов объяснил, зачем издает автобиографию

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов сообщил, что занимается изданием автобиографии.
– Почему решили начать писать автобиографию?
– Побудило на это много мыслей, которыми хотел поделиться с читателями и публикой. Да и вообще свою жизнь хочется привести в какое-то целостное состояние. Потому что все бегом, в плотном графике. Хотелось немного остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны.
– Рассчитываете заработать на этом?
– Не знаю, насколько это все будет прибыльно. Но как и в любом деле, хотелось бы, чтобы затраты были восполнены.
– Пишете не сами?
– Естественно. Пока в этом вопросе пауза.
- 51-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
- С командой он 6 раз становился чемпионом.
- За сборную России Александр провел 16 матчей, пропустил 12 голов.
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