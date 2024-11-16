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    Филимонов объяснил, зачем издает автобиографию

    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов сообщил, что занимается изданием автобиографии.

    – Почему решили начать писать автобиографию?

    – Побудило на это много мыслей, которыми хотел поделиться с читателями и публикой. Да и вообще свою жизнь хочется привести в какое-то целостное состояние. Потому что все бегом, в плотном графике. Хотелось немного остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны.

    – Рассчитываете заработать на этом?

    – Не знаю, насколько это все будет прибыльно. Но как и в любом деле, хотелось бы, чтобы затраты были восполнены.

    – Пишете не сами?

    – Естественно. Пока в этом вопросе пауза.

    • 51-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он 6 раз становился чемпионом.
    • За сборную России Александр провел 16 матчей, пропустил 12 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1731780605
    ...закончишь с автобиографией, обязательно берись за мемуары, не останавливайся!...
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    alp
    1731784067
    причина очевидна - чтобы пояснить, откуда взялась фраза "ну ты, Саша, длять, пошутил...."
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