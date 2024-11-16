Филимонов объяснил, зачем издает автобиографию

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов сообщил, что занимается изданием автобиографии.

– Почему решили начать писать автобиографию?

– Побудило на это много мыслей, которыми хотел поделиться с читателями и публикой. Да и вообще свою жизнь хочется привести в какое-то целостное состояние. Потому что все бегом, в плотном графике. Хотелось немного остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны.

– Рассчитываете заработать на этом?

– Не знаю, насколько это все будет прибыльно. Но как и в любом деле, хотелось бы, чтобы затраты были восполнены.

– Пишете не сами?

– Естественно. Пока в этом вопросе пауза.

51-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».

С командой он 6 раз становился чемпионом.

За сборную России Александр провел 16 матчей, пропустил 12 голов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов