Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Филимонов - статистика

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Филимонов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 октября 1973 (49 лет)
    Рост 193
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 7 -8 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    01.11.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Москва (Москва)
    26.10.2015 Был в запасе Карелия (Петрозаводск) 1:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.10.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Псков-747 (Псков)
    17.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    11.10.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 5:0 Коломна (Коломна)
    05.10.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    01.10.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    19.09.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Химки (Химки)
    15.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.09.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Домодедово (Москва)
    01.09.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    25.08.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    12.08.2015 Был в запасе Москва (Москва) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    04.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:2 Карелия (Петрозаводск)
    28.07.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    20.07.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Строгино (Москва)
    • Читайте нас: 
    11