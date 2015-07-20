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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Строгино
Олимп-Долгопрудный - Строгино: обзор матча 20 июля 2015
Олимп-Долгопрудный
20.07.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
1 : 1
Завершен
Строгино
21'
А. Бычков
54'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Строгино
90'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Е. Наседкин
Замена
Д. Пахомов
️️️️
А. Фомичев
73'
Красная карточка
М. Бойченко
71'
68'
Замена
В. Борсук
️️️️
Х. Хацуков
61'
Желтая карточка
Х. Хацуков
57'
Замена
П. Дроздов
️️️️
И. Фролов
54'
ГОЛ! 1:1!
И. Сергеев
53'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Драгунов
ГОЛ! 1:0!
А. Бычков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
5
Антон Котенев
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
94
Максим Куфтин
ЦЗ
22
Евгений Иващенко
ЦП
8
Александр Ульянов
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
21
Иван Фролов
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
8
Дмитрий Пахомов
ОП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
6
Егор Ларионов
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
42
Андрей Шиков
ЦФ
4-4-2
1
Филимонов
20
Малания
3
Фомичев
25
Бычков
15
Житников
8
Васильев
10
Рогов
15
Бойченко
10
Тринитацкий
21
Борзых
15
Поварницын
3-5-1-1
12
Лукичев
5
Котенев
14
Драгунов
94
Куфтин
8
Ульянов
95
Хацуков
7
Наседкин
21
Фролов
8
Заерко
22
Иващенко
33
Сергеев
3
Фомичев
8
Пахомов
8
Пахомов
3
Фомичев
21
Фролов
7
Дроздов
7
Дроздов
21
Фролов
14
Драгунов
5
Семенов
5
Семенов
14
Драгунов
95
Хацуков
36
Борсук
36
Борсук
95
Хацуков
7
Наседкин
95
Гапонов
95
Гапонов
7
Наседкин
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Строгино
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
17
Константин Головской
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
6
Егор Ларионов
ЦФ
8
Данила Поляков
ЦП
42
Андрей Шиков
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
17
Константин Головской
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
6
Егор Ларионов
ЦФ
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
42
Андрей Шиков
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Строгино
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Салют
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