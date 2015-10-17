Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Олимп-Долгопрудный
ЦРФСО - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 17 октября 2015
ЦРФСО
17.10.2015, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
0 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Олимп-Долгопрудный
Замена
Д. Митин
️️️️
А. Вшивцев
90'
88'
Желтая карточка
С. Пучков
Желтая карточка
А. Прудников
81'
78'
Желтая карточка
А. Бычков
76'
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Фомичев
74'
Замена
К. Бирюков
️️️️
А. Еркин
72'
Желтая карточка
А. Фомичев
63'
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
А. Блынду
60'
Желтая карточка
М. Петрусев
56'
Вторая желтая
К. Плотников
49'
Желтая карточка
К. Плотников
35'
Желтая карточка
Д. Прокопенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
9
Андрей Прудников
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
4
Антон Сехин
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
24
Василий Мешковский
ЦФ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Березин
98
Блынду
37
Терентьев
22
Чернецов
4
Прокопенко
24
Плотников
25
Ситдиков
88
Быков
8
Петрусев
9
Прудников
23
Вшивцев
4-4-1-1
1
Филимонов
15
Житников
3
Фомичев
25
Бычков
85
Пучков
15
Бойченко
10
Тринитацкий
10
Рогов
8
Васильев
10
Мараев
33
Еркин
23
Вшивцев
15
Митин
15
Митин
23
Вшивцев
33
Еркин
4
Бирюков
4
Бирюков
33
Еркин
3
Фомичев
20
Малания
20
Малания
3
Фомичев
Остались в запасе
ЦРФСО
Олимп-Долгопрудный
20
Бекхан Усманов
ЦП
24
Василий Мешковский
ЦФ
8
Роман Стёпин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
4
Антон Сехин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
21
Виктор Борзых
ЦФ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
20
Бекхан Усманов
ЦП
24
Василий Мешковский
ЦФ
8
Роман Стёпин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
4
Антон Сехин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
Статистика матча ЦРФСО - Олимп-Долгопрудный
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СГАФКСТ
Новости команд
Все
ЦРФСО
Олимп-Долгопрудный
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+