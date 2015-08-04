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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Карелия
Олимп-Долгопрудный - Карелия: обзор матча 04 августа 2015
Олимп-Долгопрудный
04.08.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
3 : 2
Завершен
Карелия
63'
Д. Малания
77'
Д. Пахомов
82'
А. Васильев
36'
В. Борисов
50'
И. Кириллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Карелия
Замена
А. Клягин
️️️️
А. Фомичев
90'
ГОЛ! 3:2!
А. Васильев
82'
81'
Замена
П. Исаков
️️️️
В. Петрушин
ГОЛ! 2:2!
Д. Пахомов
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Малания
63'
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Борзых
61'
Замена
К. Болдырев
️️️️
А. Житников
58'
Замена
Д. Пахомов
️️️️
Е. Поварницын
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
И. Кириллов
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Борисов
31'
Желтая карточка
В. Решетнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
Карелия
1
Алексей Дугнист
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
8
Денис Клюев
ЦП
7
Виталий Петрушин
ЦП
22
Евгений Калошин
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
7
Виктор Борисов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
8
Дмитрий Пахомов
ОП
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
13
Павел Исаков
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
3
Фомичев
20
Малания
25
Бычков
85
Пучков
15
Житников
8
Васильев
10
Рогов
10
Тринитацкий
21
Борзых
15
Поварницын
3-2-3-2
1
Дугнист
9
Киселев
14
Несмачных
2
Решетнев
2
Ионов
4
Коваленко
8
Клюев
7
Петрушин
22
Калошин
7
Борисов
12
Кириллов
3
Фомичев
33
Клягин
33
Клягин
3
Фомичев
21
Борзых
10
Мараев
10
Мараев
21
Борзых
15
Житников
14
Болдырев
14
Болдырев
15
Житников
15
Поварницын
8
Пахомов
8
Пахомов
15
Поварницын
7
Петрушин
13
Исаков
13
Исаков
7
Петрушин
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Карелия
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
11
Игорь Гаврилин
ЦП
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
28
Андрей Федоров
ВР
Остались в запасе
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
11
Игорь Гаврилин
ЦП
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
28
Андрей Федоров
ВР
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Карелия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Салют
Новости команд
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Олимп-Долгопрудный
Карелия
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2023.06.13 16:53
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