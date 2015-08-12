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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Олимп-Долгопрудный
Москва - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 12 августа 2015
Москва
12.08.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
0 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
20'
Д. Малания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Олимп-Долгопрудный
90'
Желтая карточка
Д. Малания
90'
Замена
А. Фомичев
️️️️
Д. Малания
Желтая карточка
И. Звягин
84'
Замена
М. Пенчук
️️️️
Н. Дюков
72'
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Горбунов
61'
60'
Желтая карточка
Д. Пахомов
57'
Замена
А. Еркин
️️️️
Е. Поварницын
Замена
И. Звягин
️️️️
Д. Санталов
46'
Замена
И. Локшин
️️️️
А. Ляднев
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Малания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
15
Иван Звягин
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
17
Михаил Пенчук
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-5-1
16
Мусин
20
Полюткин
2
Добролович
82
Мамонов
25
Жданкин
14
Санталов
34
Данилин
18
Горбунов
52
Нетфуллин
8
Дюков
9
Ляднев
4-1-4-1
67
Волков
15
Житников
20
Малания
25
Бычков
85
Пучков
8
Пахомов
10
Рогов
10
Тринитацкий
14
Болдырев
8
Васильев
15
Поварницын
8
Дюков
17
Пенчук
17
Пенчук
8
Дюков
14
Санталов
15
Звягин
15
Звягин
14
Санталов
9
Ляднев
22
Локшин
22
Локшин
9
Ляднев
18
Горбунов
87
Родин
87
Родин
18
Горбунов
20
Малания
3
Фомичев
3
Фомичев
20
Малания
15
Поварницын
33
Еркин
33
Еркин
15
Поварницын
Остались в запасе
Москва
Олимп-Долгопрудный
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
42
Антон Кабанов
ЦФ
35
Александр Романов
ВР
10
Николай Мараев
ПВ
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
6
Андрей Афанасьев
ЦЗ
42
Антон Кабанов
ЦФ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Статистика матча Москва - Олимп-Долгопрудный
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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