Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»

Бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Реакция на интервью? Божович – лузер и настоящая крыса! Он бродил по всем клубам РПЛ. Когда «Ростов» был на последнем месте, он, как крыса, сбежал из клуба. Только приход Бердыева спас клуб от вылета.

Божович ничего не дал российскому футболу. Постыдился бы говорить такие вещи, что он является легендой. Легенды у нас, это – Бесков, Симонян, Романцев», — сказал Белоус.