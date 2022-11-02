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    Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»

    Бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

    «Реакция на интервью? Божович – лузер и настоящая крыса! Он бродил по всем клубам РПЛ. Когда «Ростов» был на последнем месте, он, как крыса, сбежал из клуба. Только приход Бердыева спас клуб от вылета.

    Божович ничего не дал российскому футболу. Постыдился бы говорить такие вещи, что он является легендой. Легенды у нас, это – Бесков, Симонян, Романцев», — сказал Белоус.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19722

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      Сегодня прям " ДЕНЬ СРАЧА " какой-то !!! (((

      0
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      Рейтинг: +11828

      Алексей З 17 минут назад

      Допустим он лузер и крыса, тогда кто вы если его зовёте ?
      Он не сам сюда приходит, вы гении его приглашаете.
      Вы сами голимая ху...та, а он подстать вам.

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      Рейтинг: +66291

      portero 24 минуты назад

      Помню как Егор Титов перед игрой с его командой возмущался, говориттимив семи играх пнки ставят и свистят в одну калитку, игроки Спартака в своей штрафной отбегали на два три метра от владеющего мячом, но всё равно пенку получили и проиграли 1:0...
      Так что сейчас судьи получше судят чем раньше....

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      Рейтинг: +50737

      MaxRnD 30 минут назад

      Понеслось говно по трубам ...
      Не надо было Божевичу с вантузом в этот унитаз лезть

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      Рейтинг: +66291

      portero 30 минут назад

      Это прокукарекал чмо которое судеек покупал!!!!

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      Рейтинг: +897

      Untitled-1 31 минуту назад

      Ждем комментариев Канчельскиса и Мостового!

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