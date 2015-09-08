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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Домодедово
Олимп-Долгопрудный - Домодедово: обзор матча 08 сентября 2015
Олимп-Долгопрудный
08.09.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
2 : 1
Завершен
Домодедово
21'
А. Тринитацкий
33'
А. Васильев
11'
Е. Кирисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Домодедово
Желтая карточка
К. Волков
90'
+1
90'
Замена
А. Романович
️️️️
В. Самохвалов
Замена
К. Болдырев
️️️️
С. Пучков
90'
78'
Замена
А. Заикин
️️️️
С. Яшин
78'
Замена
Н. Липаткин
️️️️
Д. Большаков
62'
Замена
Р. Мурадов
️️️️
Е. Гаврюк
ГОЛ! 2:1!
А. Васильев
33'
30'
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 1:1!
А. Тринитацкий
21'
11'
ГОЛ! 0:1!
Е. Кирисов
2'
Желтая карточка
Д. Кудинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
17
Антон Попов
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
4
Кирилл Бирюков
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
14
Руслан Мурадов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
4-1-4-1
67
Волков
3
Фомичев
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
8
Васильев
10
Тринитацкий
15
Бойченко
10
Рогов
33
Еркин
4-4-1-1
1
Волкотруб
9
Большаков
5
Кудинов
55
Коротков
15
Самохвалов
2
Кирисов
77
Васильев
18
Яшин
17
Попов
22
Шестаков
10
Гаврюк
85
Пучков
14
Болдырев
14
Болдырев
85
Пучков
10
Гаврюк
14
Мурадов
14
Мурадов
10
Гаврюк
18
Яшин
10
Заикин
10
Заикин
18
Яшин
15
Самохвалов
35
Романович
35
Романович
15
Самохвалов
9
Большаков
21
Липаткин
21
Липаткин
9
Большаков
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Домодедово
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
1
Александр Филимонов
ВР
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Домодедово
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Салют
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