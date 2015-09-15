Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
Текстильщик - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 15 сентября 2015
Текстильщик
15.09.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
2 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
63'
А. Житников (АГ)
84'
С. Орлов
42'
А. Еркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
90'
+3
Желтая карточка
С. Пучков
90'
+1
Желтая карточка
А. Тринитацкий
Желтая карточка
А. Щаницин
90'
+1
Замена
А. Сергулев
️️️️
А. Буданов
90'
87'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Рогов
ГОЛ! 2:1!
С. Орлов
84'
80'
Замена
К. Бирюков
️️️️
К. Болдырев
Замена
П. Янзин
️️️️
И. Рыжаков
71'
Желтая карточка
А. Буданов
68'
66'
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
А. Фомичев
66'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Еркин
64'
Желтая карточка
А. Еркин
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Житников
63'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Еркин
Желтая карточка
Р. Путилин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
15
Максим Бойченко
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
19
Евгений Попов
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
4-4-1-1
1
Романов
3
Костин
2
Путилин
5
Морозов
25
Сысоев
11
Сагиров
34
Рыжаков
44
Буданов
8
Диков
13
Щаницин
5
Орлов
3-3-3-1
67
Волков
20
Малания
3
Фомичев
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
85
Пучков
15
Бойченко
14
Болдырев
10
Рогов
33
Еркин
44
Буданов
9
Сергулев
9
Сергулев
44
Буданов
34
Рыжаков
2
Янзин
2
Янзин
34
Рыжаков
3
Фомичев
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
3
Фомичев
14
Болдырев
4
Бирюков
4
Бирюков
14
Болдырев
10
Рогов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
10
Рогов
33
Еркин
8
Васильев
8
Васильев
33
Еркин
Остались в запасе
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
19
Евгений Попов
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Равиль Сабитов
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
19
Евгений Попов
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Текстильщик - Олимп-Долгопрудный
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+