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Равиль Сабитов
Равиль Сабитов
Россия
8 марта 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Сабитов: «Еще в «Спартаке» говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем»
2023.02.09 12:12
4
Сабитов: «Не надо раскачивать лодку. Семак может стать такой же легендой, как Семин для «Локо»
2020.10.30 08:59
32
Сабитов: «Уход Карреры из «Спартака» будет поступком мужественным и честным»
2017.12.08 10:42
37
Сабитов не считает травму Лунева критичной для «Зенита»
2017.11.15 09:52
2
Сабитов похвалил Черчесова за выбор правильной тактики на игру с Испанией
2017.11.15 06:15
Сабитов назвал фаворитом Кубка России «Спартак» лишь на бумаге
2017.10.26 06:11
5
Сабитов: «В «Краснодаре» проблема у Шалимова с Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой»
2017.10.02 08:32
14
Сабитов: «Зенит» пытался взять «Анжи» малой кровью»
2017.10.02 06:16
Сабитов: «Локомотиву» следует сказать «спасибо» Самедову за такой подарок в матче со «Спартаком»
2017.08.20 08:50
17
Сабитов: «Поражение от «Зенита» обрубило «Спартаку» весь позитив»
2017.08.07 10:17
4
Сабитов не видит места в составе «Зенита» для Дзюбы
2017.08.07 09:44
3
Сабитов: «Зенит» мощный, но и «Спартак» не команда пленных»
2017.08.07 07:16
Сабитов: «Шанс на выход «Ростова» в четвертьфинал Лиги Европы минимален»
2017.03.16 13:27
6
Равиль Сабитов: «Алексей Миранчук? Нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше»
2017.02.03 22:37
4
Равиль Сабитов: «Бердыев не впишется в «Спартак» со своей философией»
2016.04.09 15:07
2
Сабитов: «Про юного Дзюбу говорили, что он спокойно сможет стать ведущим или комментатором на ТВ»
2016.03.24 22:36
Сабитов: «Радует, что Слуцкий не боится идти на эксперименты в сборной»
2016.03.24 20:45
2
Сабитов: «Долматов – огромнейший тактик»
2016.03.10 12:54
Сабитов: «Плюсов у «Локомотива» больше, чем минусов»
2015.12.12 15:08
1
Сабитов: «Матч с Хорватией будет сложнее, чем с Португалией»
2015.11.16 15:23
Сабитов: «Динамо» может стать базовым клубом для сборной России»
2015.08.18 15:32
Сабитов: «Будет у «Локомотива» игра – придут и болельщики
2015.08.18 14:50
3
«Сахалин» уволил Сабитова
2015.07.10 10:13
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
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