Равиль Сабитов
Тренер
|Имя
|Равиль
|Отчество
|Руфаилович
|Фамилия
|Сабитов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 марта 1968
|Имя
|Равиль
|Отчество
|Руфаилович
|Фамилия
|Сабитов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 марта 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Текстильщик
|12
|6
|4
|2
|Дата
|Матч
|01.09.2015
|Текстильщик
|6 : 0
|Карелия
|11.10.2015
|Текстильщик
|1 : 2
|Химки
|17.10.2015
|Сочи
|1 : 0
|Текстильщик
|26.10.2015
|Коломна
|0 : 2
|Текстильщик
|01.11.2015
|Текстильщик
|1 : 1
|ЦРФСО
|08.11.2015
|Строгино
|4 : 1
|Текстильщик
|08.09.2015
|Москва
|2 : 0
|Текстильщик
|15.09.2015
|Текстильщик
|2 : 1
|Олимп-Долгопрудный
|21.09.2015
|Знамя Труда
|0 : 1
|Текстильщик
|27.09.2015
|Текстильщик
|3 : 0
|Волга
|01.10.2015
|Домодедово
|0 : 3
|Текстильщик
|21.10.2015
|Текстильщик
|0 : 0
|Спартак К