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Сабитов похвалил Черчесова за выбор правильной тактики на игру с Испанией

15 ноября 2017, 06:15

Известный отечественный специалист Равиль Сабитов считает, что положительный результат в товарищеском матче с Испанией россияне достигли за счет правильного выбора тактики, а также – настроя.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Впечатления от матча с Испанией – отличные, превосходные и прекрасные! Наша сборная смотрелась очень достойно, такая игра должна была понравиться болельщикам. Я думаю, Станислав Саламович выбрал правильную тактику. И по ходу матча с Аргентиной бросались в глаза хорошие зарисовки, а против Испании уже конкретно вырисовывались четкие аспекты нашей игры. В первую очередь, это коллективный высокий прессинг, когда игрока соперника, владеющего мячом, атаковали двое или трое наших футболистов. Это абсолютно правильно, ведь нельзя оставаться один в один против техничных противников, которые здорово умеют обыгрывать. Наша сборная стремилась постоянно оказывать на соперника давление и отбирать у него мяч на чужой половине поля.

– Почему против Аргентины наши сыграли хуже, чем против Испании?

– В матче с «альбиселесте» чувствовался недостаток у команды международного опыта. На ту встречу наши игроки вышли с дрожью в коленках, это их и погубило. Против Испании же сборная России продемонстрировала хорошую спортивную наглость и организованную бесшабашность – футболисты бежали вперед, но не сломя голову, они понимали, зачем это делают.

– Сказался ли судейский фактор?

– Если бы не допустил грубую ошибку лайнсмен, проглядевший офсайд Павона, то матч против Аргентины тоже, скорее всего, завершился бы ничьей. А с Испанией мы получили в свои ворота два пенальти, и оба они – под большим знаком вопроса. Эти моменты надо смотреть под микроскопом, и, наверное, судья в динамике матча не смог до конца разобраться в происходившем.

– Ничья с Испанией не должна обольщать нашу сборную?

– Ни в коем случае! Надо сделать правильные выводы и идти дальше. Но мы должны порадоваться: когда еще наша команда в прошлый раз добивались ничьей с испанцами?! Ясно, что это был неофициальный матч, что Лопетеги просматривал ряд футболистов, однако для нашей сборной это не имеет никакого значения. Подопечные Черчесова показали класс, и не надо этого стесняться. Мы поверили в собственные силы, и это очень хорошо. Но стоит понимать, что на чемпионате мира будет гораздо тяжелее. Я думаю, ни у кого и в мыслях сейчас нет, что мы уже вышли из группы на мундиале и боремся там за медали.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Черчесов Станислав Сабитов Равиль
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