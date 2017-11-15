Сабитов не считает травму Лунева критичной для «Зенита»

Известный отечественный тренер Равиль Сабитов уверен, что Станислав Черчесов уже на 90% определился с основным костяком сборной России. Он также отметил, что травма Андрея Лунева не должна сказаться на выступлении «Зенита» в текущем сезоне.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Когда для Черчесова придет время определиться со стартовым составом?

– По моему личному мнению, Станислав Саламович действует абсолютно правильно. Наверное, он уже определился с костяком процентов на 80-90, но дает сыграть и остальным – для чистоты эксперимента, скажем так. Ну и, конечно, еще могут проявить себя те, кто на данный момент не являются стопроцентными игроками основы.

– Кто вам понравился по матчу с Испанией персонально?

– Мне понравилась практически вся команда. Никто не был равнодушным, все продемонстрировали запредельную самоотдачу и уважение к болельщикам. Спасибо им всем за это, в последнее время мы видим такое очень редко. Весь матч ровно провел Лунев, а в эпизоде, когда получил травму, проявил мужество. Сейчас ведь вратари редко бросаются на человека, владеющего мячом, руками вперед, потому что прекрасно понимают, чем это может им грозить. Теперь Лунев, возможно, тоже будет идти в подобные стыки не так смело, но за то, что он сделал в этот раз, честь ему и хвала.

Неплохо сыграли против испанцев также Смольников и Глушаков. Эпизодами смотрелся хорошо Дзагоев, он начинает восстанавливать свою форму и приходить в себя. Нельзя сказать, что кто-то выпадал из игры, ну а лучшим футболистом однозначно стал Смолов, отыгравший превосходно и шедеврально, забивший два прекраснейших гола.

– Если Лунев выпадет из строя, это серьезно ударит по «Зениту»?

– Трудно сказать. Имея в своем составе высококлассных игроков, питерцы и так не могут победить в пяти матчах чемпионата подряд. Дело тут не во вратарской линии.