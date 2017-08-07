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    Сабитов не видит места в составе «Зенита» для Дзюбы

    Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не вписывает в игровую схему, которую прививает команде главный тренер Роберто Манчини. В матче со «Спартаком» футболист появился на поле лишь в концовке встречи.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Дзюба в стартовый состав уже не попадает.

    – Для тактического рисунка Манчини такой легкий и подвижный нападающий, как Кокорин, является более предпочтительным вариантом, чем такой ледокол на острие атаки, как Дзюба. «Зенит» ведь сейчас не ищет длинными передачами высокого нападающего, который сбрасывал бы мячи быстрым инсайдам.

    – Вы видите предпосылки, что «Зенит» продолжит громить своих соперников?

    – С одной стороны, этого логично ожидать после крупной победы над действующим чемпионом. Но с другой, как только «Зенит» стал ассоциироваться с «Газпромом», так стал часто расслабляться.

    Показав хороший отрезок матчей, питерская команда может сразу же выдать отрезок плохой. Поэтому сейчас для «Зенита» самое главное, чтобы Манчини находил действенные рычаги влияния на футболистов и не позволял им расслабляться.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.08.2017 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 августа 2017, 12:33

      Это и слепому видно, что Дзюба не вписывается в быстрый футбол. Не удивлюсь, что скоро этого говоруна отдадут в аренду. Если не сделать этого, то игрочище начнёт подрывную компанию, как он обычно делал.

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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 10:48

      Кто такой Сабитов, чтобы рассуждать о Зените и Манчини? Тень мрачных 90-х!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 09:48

      А вот другие люди не видят Сабитова ни в штабе Зенита, ни в сборной России...
      Мало ли кто чего не видит... Прерогатива видеть у Манчини, а не у экса по юношеской сборной из возраста которой Дзюба давно вырос...

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